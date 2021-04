Hoedt torna sui tre punti con il Benevento: «Continuiamo il nostro percorso» – FOTO

Wesley Hoedt è tornato sul successo di ieri contro il Benevento: ecco il suo post apparso sul profilo Instagram

Wesley Hoedt, seppur anche solo nei minuti finali, è stato tra i protagonisti di Lazio Benevento, vinta dai biancocelesti per 5-3.

PERCORSO – Ed ecco che il difensore olandese è tornato sul match, mettendo in mostra la sua gioia per questi tre punti fondamentali per la corsa Champions. Una gioia dimostrata sul suo profilo Instagram: «+3! Continuiamo il percorso per raggiungere il nostro obbiettivo». Parole accompagnate da scatti della sfida contro i campani.