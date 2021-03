Hoedt compie 27 anni: gli auguri della Lazio al suo difensore FOTO

Wesley Hoedt, difensore della Lazio, compie oggi 27 anni. Gli auguri del club biancoceleste al giocatore olandese FOTO

Compleanno in casa Lazio. Oggi, 6 marzo, compie gli anni Wesley Hoedt. Il difensore, arrivato in prestito dal Southampton in questa stagione, aveva già vestito la maglia della Lazio dal 2015 al 2017.

Per il giocatore olandese sono 27 candeline e il club ha voluto augurargli un felice compleanno, che festeggerà all’Allianz Stadium contro la Juve.