Hoedt all’Anderlecht, ora è ufficiale: l’annuncio del club – VIDEO

Dopo la breve esperienza in prestito alla Lazio, Hoedt saluta e va all’Anderlecht: il comunicato e l’annuncio ufficiale del club

Dopo alcuni mesi passati alla Lazio in prestito, in un’esperienza bis nella Capitale, Wesley Hoedt si accasa all’Anderlecht. Il difensore ha firmato un contratto fino al 2025, come rende noto la squadra belga attraverso un annuncio sui social. Il giocatore ha scelto la maglia numero 4.

