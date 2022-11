Hitzlsperger: «Mondiali in Qatar tristi e malati. Immensa l’avidità del calcio»

L’ex biancoceleste Thomas Hitzlsperger ha commentato così i Mondiali in Qatar che inizieranno domani

L’ex giocatore della Lazio, Thomas Hitzlsperger, commenterà i Mondiali in Qatar per l’emittente tedesca Ard, per la quale è stato in Qatar per girare un documentario relativo alle condizioni dei lavoratori impiegati nella costruzione degli stadi.

PAROLE – «Guardate il mondo in cui viviamo: quanto è malato aver permesso al Qatar di acquistare il diritto di inviare questa immagine per quattro settimane, presentandosi come qualcosa che non sono. Non è solo triste, è malato. La gente critica il Qatar, ma bisogna parlare del ruolo della FIFA, i membri del comitato esecutivo che all’epoca accettarono il denaro. Perché se nessuno l’avesse accettato, il Qatar sarebbe nei guai. Ma l’avidità nel mondo del calcio è immensa».