Hernanes spiega: «Il segreto della Lazio è questo. Un giocatore mi ha impressionato»

Hernanes, ex centrocampista della Lazio, ha così parlato della situazione in casa biancoceleste: il commento del brasiliano

Intervistato da Quigioco News, l’ex biancoceleste Hernanes ha parlato della situazione in casa Lazio.

LE PAROLE – «Qual è il segreto della Lazio? Non c’è calcio senza i giocatori, l’allenatore può essere bravo però se nella scacchiera hai soltanto i pedoni non puoi fare tanto. Baroni ha le sue idee però la Lazio è una squadra che ha dei valori importanti, stanno facendo dei buoni risultati. Nuno Tavares? Io l’ho visto dal vivo in Juventus-Lazio, faceva delle progressioni impressionanti. Nelle partite successive ha fatto vedere cose importanti, è una bella scoperta».