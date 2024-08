Hernanes schiera il suo 11 ideale: nessun giocatore della Lazio

Hernanes ha ricreato il suo 11 ideale: tra i giocatori scelti dal brasiliano ex Lazio nessun biancoceleste: ecco la formazione

In una intervista a SportWeek Hernanes, ex calciatore della Lazio, ha stilato la sua formazione dei sogni formata da giocatori con cui ha giocato insieme o contro e tra questi non risulta nessun biancoceleste. «Amici e fuoriclasse che ho incontrato in carriera San Paolo e Seleçao, più tre campioni dai piedi brasiliani: Pirlo, Zidane e Messi» ha commentato il Profeta.

4-3-3: Rogerio Ceni; D.Alves, Miranda, Thiago Silvia, Marcelo; Kakà, Pirlo, Zidane; Messi, Ronaldinho e Neymar. All. Pauleti