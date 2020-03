Coronavirus, Hernanes: « L’Italia è dentro di me. Fa male vederla così»

Coronavirus, Hernanes ha voluto esprimere vicinanza all’Italia e agli italiani che stanno combattendo l’ emergenza legata al Covid-19

Anderson Hernanes, soprannominato el profeta, è stato uno degli ultimi giocatori che la tifoseria biancoceleste ha più amato. Dotato di una tecnica sopraffina e di una qualità sopra la media, ha emozionato con le sue giocate il popolo laziale. Nonostante adesso si trovi in Brasile, Hernanes ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza a l’Italia intera. Intervistato a SportTv, ha dichiarato:

«Una nazione che mi è entrata dentro, la mia intenzione è di tornarci una volta che avrò smesso con il calcio. Mi si stringe il cuore nel vedere l’Italia in queste condizioni. Ho quattro figli, la più grande è con me qui in Brasile, gli altri tre bambini vivono lì con la mamma. Gli amici con cui parlo sono disperati, non sanno come combattere e cosa fare. Sono molto turbati. Prego e spero che questo momento passi in modo che l’Italia possa respirare un po’…».