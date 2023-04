Hernanes: «Dopo 9 anni tornare qui che era la mia casa»

Hernanes, il profeta sui social commenta entusiasta il suo ritorno a Formello dove ha assistito agli allenamenti della Lazio

Ancora due giorni e la Lazio tornerà in campo in campionato, dove sfiderà in casa il Torino di Juric. In questi giorni però i biancocelesti, hanno avuto il piacere di aver ospite a Formello un grande ex ovvero Hernanes.

Il profeta commenta sui social entusiasta il suo ritorno in quella che per tanti anni è stata la sua casa calcistica