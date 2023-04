Hernanes: «Ecco cosa penso su Sarri e Zaccagni»

Hernanes, ex calciatore brasiliano della Lazio, ha parlato di Sarri e di Mattia Zaccagni: le sue dichiarazioni complete

Intervistato da Tag 24, Hernanes, ex centrocampista della Lazio, ha dichiarato:

«I biancocelesti stanno facendo una grande stagione e il merito è di tutti. In primis della società che ha tenuto Sarri facendogli sentire la sua fiducia. Non ci dimentichiamo che lo scorso anno erano in tanti a criticarlo e i tifosi non erano entusiasti del gioco espresso e dei risultati ottenuti. Ora il suo lavoro si vede benissimo, i giocatori hanno capito cosa richiede e stanno interpretando il suo gioco alla grande. Ci è voluto un po’ per entrare nelle dinamiche richieste dal mister, ma ora è evidente che tutti sanno quello che devono fare. Quando le cose funzionano il successo è di tutti: calciatori, allenatore e società, è un grande mix. Zaccagni? La Lazio viaggia sulla scia dell’entusiasmo, giustamente sta facendo una grande stagione. Da quello che leggo e ascolto sono tutti d’accordo che Zaccagni debba avere una chance con la maglia della Nazionale, ma è un discorso molto più profondo. I giocatori devono entrare negli schemi, nella tattica, nella strategia e anche nei gusti personali del CT. Non basta essere bravi, bisogna continuare a dimostrare passo dopo passo. Il posto va guadagnato nella testa dell’allenatore della Nazionale. Se continuerà così sono sicuro che anche lui avrà la sua opportunità».