Hernanes: «La Lazio gioca meglio della Roma, ecco chi è la favorita nel derby»

Hernanes, ex centrocampista brasiliano della Lazio, ha parlato del derby di domani tra i biancocelesti e la Roma: le sue dichiarazioni

Ai microfoni del Corriere della Sera, l’ex centrocampista della Lazio Hernanes ha parlato così del derby di domani:

«Non voglio esprimersi, ma paradossalmente in queste partite spesso vince la squadra più debole o quella che sta peggio. In realtà, ci vedo anche una logica: i derby infatti non si vincono con il talento, ma con il cuore. E la squadra in difficoltà è portata a metterci più passione. Però ecco, la classifica, il valore della rosa, la qualità del gioco, in queste partite contano poco. Se mi piace Sarri? Sì, molto. La Lazio gioca meglio della Roma, è più organizzata. Ai biancocelesti manca soltanto la continuità. Sono un po’ altalenanti, altrimenti potrebbero ambire a grandissimi traguardi».