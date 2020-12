Hellas, corsa blanda per Kalinic: nel mirino la panchina con la Lazio

Hellas, nel pomeriggio torna in campo Kalinic

Allo Sporting Center ‘Paradiso’ agli ordini di Ivan Juric si è svolta un’intensa seduta di allenamento con esercitazioni tattiche e partita a campo intero e a minutaggio ridotto.

Si è rivisto sul campo il centravanti ex Roma Nikola Kalinic, che ha corso blandamente sul rettangolo verde. Vuole rientrare dall’infortunio muscolare subìto il 22 novembre al Bentegodi contro il Sassuolo ed è ancora alla ricerca della prima gioia con la nuova divisa. L’attaccante croato ha messo nel mirino la partita di sabato sera contro la Lazio. Ad ogni modo sarà al massimo in panchina, davanti uno tra Di Carmine e Favilli, occhio anche al giovane e talentuoso Colley. In difesa squalificato Ceccherini, dovrebbe esserci Magnani, con la rivelazione Lovato confermatissima a centro retroguardia. Dawidowicz o in difesa o a uomo su Milinkovic, Lazovic e Faraoni sulle corsie laterali, Veloso leader di centrocampo. I due trequartisti saranno gli intoccabili Barak e Zaccagni.