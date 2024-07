Hansa Rostock Lazio Streaming LIVE e diretta TV, COME seguire l’amichevole. Gli ultimi aggiornamenti

La Lazio attraverso i propri canali ufficiali ricordano dove sarà possibile vedere l’amichevole contro l’Hansa Rostock.

Quarta amichevole estiva per i biancocelesti, con sslazio.it, Lazio Style Channel e Lazio Style Radio che seguiranno la gara odierna. Sabato 27 luglio, alle 15:00, la Lazio sfiderà in trasferta l’Hansa Rostock: guarda il match in diretta su sslazio.it oppure ascolta la radiocronaca su Lazio Style Radio.