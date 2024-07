Hansa Rostock Lazio, ecco quanti spettatori sono presenti per l’amichevole: il dato. Gli ultimi aggiornamenti

Hansa Rostock e Lazio, c’è attesa e curiosità nel vedere in che modo il gruppo di Baroni approccerà alla sfida, valida per la prima amichevole internazionale di questo pre-stagione.

Per l’occasione, come reso noto dalla radio ufficiale della società biancoceleste, si contano circa ventimila presenti nella cornice dell’impianto teutonico e, tra questi, circa un centinaio sono laziali, accorsi per sostenere da vicino la formazione capitolina.