Calciomercato Lazio, Hagi verso la permanenza ai Rangers

Dall’Inghilterra arriva la voce che Ianis Hagi verrà riscattato dai Glagow Rangers. La Lazio dovrà dire addio al gioiellino

Dopo mesi di pressing estenuante, pare che la Lazio si dovrà accontentare di un semplice rifiuto per quanto riguarda la trattativa con Ianis Hagi.

Il Daily Record pare che dia per fatto il rinnovo del giovane talento con i Glasgow Rangers. Decisiva sembrerebbe esser stata la volontà del giocatore nel rimanere. Date però le incertezze riguardo il calciomercato, non è da escludere che il romeno possa essere riscattato per poi essere messo sul mercato. Tare attende alla porta e attende di capire gli eventuali scenari.