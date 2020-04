Calciomercato Lazio, l’ex allenatore di Hagi: «Non deve saltare le tappe»

Felice Mazzù, ex allenatore del Genk, ha espresso il suo parere sul possibile trasferimento di Ianis Hagi alla Lazio

Ianis Hagi è nel mirino della Lazio da parecchio tempo ormai e negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su un possibile trasferimento del talento rumeno in biancoceleste.

Il suo ex allenatore al Genk, Felice Mazzù, si è espresso a Het Laatste Nieuws sulla questione: «Non è affatto strano che la Lazio mostri interesse per lui. Era e rimane un ottimo giocatore, deve solo imparare a essere più paziente. Non dovrebbe voler andare troppo veloce, saltando le tappe. Sono convinto che possa affermarsi nel campionato belga. Deve ancora crescere fisicamente e in termini di esplosività. Ma tecnicamente non ho mai visto nessun altro così bravo con entrambi i piedi. A sinistra o a destra, per lui non fa alcuna differenza».