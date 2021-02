Haaland macchina da gol perfetta: la generazione Z vuole prendersi tutto

La generazione Z di Mbappé e Haaland sta spazzando via la concorrenza, il norvegese continua a essere determinante con gol incredibili

A chi si fosse perso le puntate precedenti basterebbe vedere il gol contro lo Skalke 04 di ieri per capire tutto di Haaland. Un condensato di acrobazia, tecnica, tempismo e potenza che spiega alla perfezione perché questo ragazzino di 20 anni molto probabilmente in un futuro nemmeno troppo lontano lotterà con Mbappé per aggiudicarsi il Pallone d’Oro. Come pochi altri prima di lui Erling Haaland non è solo un predestinato.

LEGGI SU CALCIONEWS24 L’EDITORIALE INTEGRALE

Sarebbe riduttivo. E’ il prototipo dell’attaccante moderno, capace di fare tutto e bene, imprevedibile e imprendibile. Un talento cristallino supportato da mezzi fisici spaventosi e una dedizione al lavoro rarissima per un ventenne: niente vizi, nessuna salsa nei pasti, junk food e bibite bandite, alcol fuorilegge.