Gustavo Sa Lazio, ritorno di fiamma? E’ il piano B a quell’obiettivo: i biancocelesti riflettono. I dettagli

Gustavo Sa Lazio, ritorno di fiamma per il centrocampista portoghese? Il piano B a quell’obiettivo: si riflette su questo ora

Il calciomercato Lazio è in cerca di un centrocampista per gennaio. Il club biancoceleste ha come primo obiettivo il solito Fazzini, ma l’Empoli non ha ancora dato il via libera alla partenza del giovane.

Come spiega TMW, nel caso in cui la pista Fazzini non dovesse uscire dallo stand-by, potrebbero emergere delle alternative. E una di queste é quella del centrocampista portoghese classe 2004 Gustavo Sa del Famalicao, già accostato ai biancocelesti negli scorsi mesi.