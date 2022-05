Guidolin: «In passato ho avuto colloqui con la Lazio, ma...»

Francesco Guidolin si è raccontato per Il Corriere Veneto. Un’intervista per ripercorrere la sua carriera in Serie A

Per le colonne de Il Corriere Veneto, Francesco Guidolin ha parlato della sua carriera, soffermandosi sul perchè non abbia mai allenato una big. Ecco le sue parole:

«Nella prima parte della mia carriera ho avuto colloqui con Juve, Inter, Lazio e Parma. Non avevo però procuratori, pensavo che per essere scelti bastassero i risultati ma in realtà non è così e la chiamata non è mai arrivata. Poi con l’esperienza all’Udinese ho capito che per me era più importante vivere dove stavo bene e così sono stato io in qualche caso a declinare proposte di squadre importanti, per esempio il Napoli».