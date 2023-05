De Angelis tuona: «Contro la Lazio arbitraggi inquietanti»

Guido De Angelis, giornalista tifoso biancoceleste, ha tuonato contro gli ultimi arbitraggi subiti dalla Lazio: le sue parole

Intervenuto dalle colonne di Repubblica, Guido De Angelis ha commentato:

«C’è un aspetto di cui non si parla abbastanza nel nostro ambiente. Mi riferisco agli arbitri. Non credo di esagerare dicendo che nelle ultime partite, al di là dei demeriti della squadra, abbiamo ricevuto alcuni segnali poco incoraggianti, per non dire inquietanti”. Poi si è focalizzato sui singoli episodi avvenuti nelle ultime cinque partite: “La genesi di questo è Lazio-Torino. Ricordate l’atteggiamento del giovane arbitro Ghersini?. Gli episodi incriminati: il mancato rosso a Singo, il rigore negato a Hysaj, il gol del Torino che nasce da una rimessa laterale battuta in campo e una serie di fischi discutibili contro la Lazio. Per poi passare al rigore negato contro il Sassuolo, il gol irregolare concesso al Milan e alcuni gialli regalati alla Lazio. Ai giocatori sta il compito di mantenere i nervi saldi, alla società però quello di far sentire la propria voce nei momenti opportuni. Per questo Sarri va sostenuto e aiutato».