Guidi (Roma Primavera): «Il derby sarà affascinante e saranno fondamentali questi dettagli»

Ai microfoni del canale ufficiale della Roma ha parlato il tecnico giallorosso Guidi il quale presenta cosi il match di domani con la Lazio

PAROLE – Ormai manca pochissimo al finale di stagione e per ogni squadra al raggiungimento dei propri obiettivi. Noi siamo con un percorso fatto estremamente positivo, condito da prestazioni di grande qualità, siamo nelle prime 2 posizioni e cercheremo di difendere questo nelle ultime partite e adesso ne abbiamo una importantissima da giocare. Sappiamo quindi quanto sia stimolante per i giocatori e in termini di classifica potrebbe, complice il risultato dell’Atalanta, consolidare le prime 2 posizioni e quindi l’accesso diretto alle semifinali scudetto. Affronteremo una Lazio di grande qualità, protagonista sin dalle prime giornate. Uno scontro bellissimo dove sia l’aspetto emotivo che soprattutto l’aspetto tecnico e tattico saranno determinanti

ANDATA – Penso che quello sia un qualcosa di emblematico su quello che i biancocelesti cercheranno di fare, quindi mi aspetto una partita su quella falsariga, sanno difendersi tenendo bassi e sfruttando al meglio gli errori dell’avversario, come successe in occasione del rigore subito. Sanno essere cinici ed essere concreti, quindi servirà grande pazienza ed attenzione. Dovremo ragionare d’insieme, loro nell’uno contro uno sanno farti male