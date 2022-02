Guerra in Ucraina, anche la Nations League a rischio: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A causa della guerra in Ucraina, anche il normale svolgimento della Nations League potrebbe essere intaccato

Come riporta Sky Sports UK, la Federazione irlandese ha annunciato di essere in continuo contatto con quella ucraina e l’UEFA per capire cosa ne sarà della gara di Nations League in programma tra le due Nazionali il prossimo 14 giugno a Leopoli.

La guerra in Ucraina, come già accaduto per la Champions League, potrebbe quindi modificare ora anche il calendario delle Nazionali.