Guendouzi Tudor, com’è la situazione tra i due? Arriva l’annuncio del tecnico

Guendouzi Tudor, com’è la situazione tra i due dopo i tempi di Marsiglia? Ecco l’annuncio del tecnico croato in merito

Nella sua presentazione ai canali ufficiali della Lazio, Igor Tudor ha così parlato del suo rapporto con Guendouzi.

GUENDOUZI– «Matteo non l’ho ancora visto. Lui è un vincitore, è uno che ha questa mentalità pazzesca che ci vuole specialmente in queste squadre e in queste città che sono sempre molto esigenti ».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI TUDOR