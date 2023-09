Guendouzi: «Sarri? Mi ha accolto benissimo quando sono arrivato» Le parole del francese

Ai microfoni ufficiali del club, Matteo Guendouzi si è presentato spiegando perché ha scelto proprio la Lazio , parlando anche di Maurizio Sarri.

SARRI– «Lo so che l’allenatore ha detto che mi sono sentito a mio agio sin dall’arrivo ed è vero. Sono stato accolto benissimo dall’allenatore e dalle persone che lavorano nel club e dalla mia squadra. Mi spiegano molto bene le cose, come difendere, come attaccare e cosa l’allenatore si aspetta da me. Ho fatto pochissimi allenamenti, ma è come se avessi fatto varie stagioni. Questo sta succedendo grazie alla bellissima accoglienza che ho ricevuto. Sono una persona spontanea, che ama capire gli altri e porsi delle domande. È per questo che ho già capito alcune cose: cosa vuole l’allenatore e come funziona la squadra. Ma ho ancora tanto da imparare ».

