Mercato Lazio, contatti frequenti per Taylor e Pedraza: ecco cosa filtra - Lazio News 24

Mercato Lazio, contatti frequenti per Taylor e Pedraza: ecco cosa filtra
Mercato Lazio, Kenneth Taylor dell’Ajax e Alfonso Pedraza del Villareal potrebbero essere i prossimi innesti per la squadra di Maurizio Sarri
La Lazio entra nel vivo della sessione invernale con una strategia chiara e mirata. La dirigenza biancoceleste sta lavorando su due fronti ben definiti: l’inserimento di un centrocampista di qualità e l’arrivo di un esterno capace di garantire esperienza e rendimento immediato.
Mercato Lazio, Kenneth Taylor obiettivo concreto per la mediana
Il profilo individuato per rinforzare il centrocampo è quello di Kenneth Taylor, centrocampista classe 2002 dell’Ajax. La Lazio considera Taylor un elemento ideale per il sistema di gioco di Sarri: dinamico, tecnico e capace di abbinare qualità in costruzione e inserimenti senza palla.
La trattativa con l’Ajax è avviata su basi economiche importanti ma sostenibili. La valutazione complessiva dell’operazione si aggira tra i 16 e i 17 milioni di euro, cifra che comprenderebbe una parte fissa più una serie di bonus legati a presenze e risultati.
Mercato Lazio, Pedraza occasione a gennaio: i dettagli
Parallelamente, la Lazio vuole accelerare anche per Alfonso Pedraza, esterno spagnolo in forza al Villarreal. Il classe 96′ è in scadenza di contratto e rappresenta una vera occasione di mercato.
Per anticipare i tempi ed evitare la concorrenza estiva, il club di Claudio Lotito sarebbe disposto a versare un indennizzo compreso tra i 4 e i 5 milioni di euro nelle casse del Villarreal, così da assicurarsi subito il giocatore.
Lazio, strategia chiara per Sarri e la seconda parte di stagione
L’eventuale arrivo di Taylor e Pedraza risponderebbe a una logica precisa: ringiovanire il centrocampo e aumentare le alternative sulle corsie laterali, senza stravolgere l’equilibrio economico.
Le prossime ore saranno decisive per capire se Fabiani riuscirà a chiudere entrambe le operazioni e regalare a Sarri due rinforzi chiave per rilanciare le ambizioni biancocelesti nella seconda metà della stagione.
