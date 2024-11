Guendouzi: «Questa Lazio? I meriti maggiori vanno a Baroni. Mi piacerebbe tantissimo vincere un trofeo con questa squadra»

Le parole di Matteo Guendouzi in un’intervista a La Gazzetta dello Sport sulla sua Lazio e sugli obiettivi futuri

In una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport, Matteo Guendouzi, ha parlato dell’incredibile momento che sta vivendo con la Lazio, esprimendosi anche sugli obiettivi futuri che vorrebbe perseguire proprio con questa maglia.

PAROLE– «Alla Lazio e nel campionato italiano mi trovo molto bene, sono soddisfatto della scelta fatta. Sono cresciuto ».

FRANCIA– «Deschamps è un ex centrocampista che giocava in Italia, sa bene quanto sia difficile la Serie A e quanto si migliori a livello tattico. La Francia può contare su tanti giocatori di grande livello. Penso che siamo la nazionale migliore al mondo. Un sogno di bambino che si realizza »

ROVELLA– «La gara contro Rovella? Lui Ha fatto un paio di interventi al limite su di me, ma giusto così. Ci abbiamo scherzato. Ha tutto per diventare un top player ed essere in tempi brevi il miglior centrocampista italiano, anzi forse lo è già. Insieme stiamo facendo cose importanti ».

LAZIO– «Questa Lazio? I meriti maggiori vanno a Baroni. Ci ha dato un gioco bello ed efficace, tutti attaccano e tutti difendono. Lui ci ha dato entusiasmo e un’organizzazione quasi perfetta. Dobbiamo restare con i piedi per terra, ma non ci poniamo limiti. Vorrei tornare in Champions ma non sarà facile. A me piacerebbe da matti, quest’anno o anche nei prossimi, vincere un trofeo con la Lazio. Ne sarei felicissimo per i tifosi e per il club »

TECNICI– «Ho lavorato con ottimi tecnici. Devo essere grato anche a Sampaoli e a Sarri e Baroni. Baroni ha una filosofia di gioco molto simile a quella di Emery e Sampaoli. Il loro calcio esalta di più i tifosi ».

NOME ITALIANO– «Il mio nome italiano? Quando me lo fanno notare rispondo che tutte le strade portano a Roma. L’Italia era nel mio destino ».