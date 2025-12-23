Guendouzi lascia la Lazio? Una big è pronta a fare suo il centrocampista biancoceleste. La situazione attuale - Lazio News 24

News
Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il futuro di Matteo Guendouzi alla Lazio non è del tutto blindato. Il club biancoceleste, infatti, sarebbe disposto a prendere in considerazione eventuali offerte qualora dovessero arrivare proposte ritenute congrue dal punto di vista economico.
Il centrocampista francese continua ad avere estimatori soprattutto in Premier League, campionato che già conosce bene. Tra le società che stanno seguendo con attenzione la sua situazione ci sarebbe il Sunderland, che avrebbe inserito Guendouzi nella lista dei possibili rinforzi per la mediana. Per convincere la Lazio, però, servirebbe un investimento importante: a Formello la valutazione del giocatore si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro.
Al momento, va precisato, non si registrano contatti ufficiali né offerte formali. Il club inglese non avrebbe ancora bussato alla porta della Lazio, limitandosi a un semplice monitoraggio del calciatore. Una fase esplorativa, dunque, che potrebbe evolversi solo nelle prossime settimane, qualora il Sunderland decidesse di affondare il colpo.
La posizione della Lazio appare chiara: Guendouzi non è considerato incedibile, ma non verrà ceduto a condizioni sfavorevoli. Molto dipenderà dalla concretezza degli interessamenti e dalla volontà dei club stranieri di soddisfare le richieste economiche della società biancoceleste.
