Guendouzi mania, idolo in campo e fuori: il dato che sconvolge

Guendouzi mania, idolo in campo per Sarri e anche fuori per i tifosi: il dato del francese che sconvolge

C’è un nuovo idolo in città, e si chiama Matteo Guendouzi. Il francese è diventato in poco tempo uno dei preferiti dei tifosi della Lazio. Questo sia per il suo atteggiamento che per le sue prestazioni. I social impazzano per lui, e in campo Sarri non può farne a meno.

Come riporta Il Messaggero, infatti, l’ex Marsiglia è titolare dal 7 novembre, ovvero la sfida di Champions League con il Feyenoord. Da quel momento, è stato impossibile vedere i biancocelesti senza di lui a centrocampo. Qualità, quantità e personalità, e altra maglia da titolare in arrivo col Lecce.