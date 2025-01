Guendouzi Lazio, il gol fallito è colpa sua o di Dia? Le pagelle del francese

L’occasione sprecata da Guendouzi per il 2-1 in Lazio Como è colpa sua o più di Dia che lo ostacola? le pagelle del francese contro i lariani

L’occasione sprecata da Mateo Guendouzi per il 2-1 in Lazio Como è colpa sua o più di Dia che lo ostacola? Su questa domanda di strutturano le pagelle del francese: insufficiente per chi lo ritiene colpevole, più che sufficiente per chi vedere maggiori colpe nel compagno di squadra. Di seguito i giudizi sui quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Sa innestare la frenesia che scuote. Smista il pallone per mandare Dia in gol. Si impiccia a pochi passi dalla porta ostacolandosi con Dia».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Suo l’assist per il gol di Dia, che nel finale gli fa perdere il tempo per la possibile rete del 2-1».

TUTTOSPORT 6.5 – «Gran lavoro nel tenere compatti i reparti. Secondo assist consecutivo. Solo un errore in disimpegno. Disturbato da Dia, si divora il 2-1».

IL MESSAGGERO 5.5 – «Perde una palla avvelenata e concede a Cutrone un tiro da posizione pericolosa. Suo l’assist a Dia per il gol dell’1-0. Sbaglia il 2-1 in mischia».

CORRIERE DELLA SERA 6 – «Con un palleggio difettoso «libera» Cutrone che tira alto. Tre minuti dopo si riscatta con l’assist a Dia per l’1-0. E al 35’ della ripresa si dispera perché il centravanti, senza volerlo, gli impedisce di segnare il 2-1».