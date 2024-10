Guendouzi: «Con la Nazionale l’obiettivo era quello di vincere. 4-3-3 di Deschamps? Non è una posizione in cui gioco regolarmente con la Lazio»

Le parole del centrocampista della Lazio sui successi e sul gioco della sua Nazionale

Matteo Guendouzi nel post partita della Francia, il centrocampista della Lazio ha espresso il suo pensiero sulla gara e sul suo ruolo nel centrocampo che utilizza Deschamps. Queste le parole del biancoceleste.

PAROLE– «La cosa più importante era vincere. L’obiettivo era quello di conquistare sei punti su sei in queste partite, i risultati sono positivi. Tutti hanno avuto modo di giocare. Noi ora siamo fiduciosi e abbiamo lo spirito giusto con cui affrontare le prossime sfide. 4-3-3 di Deschamps? Non è una posizione in cui gioco regolarmente, mi sono dovuto adattare. C’è stato molto movimento con Tchouaméni e con Manu Koné, per il futuro vedo molti segnali positivi ».