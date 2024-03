Guendouzi Lazio, insieme a Tudor è pronto per un nuovo inizio: hanno stretto un patto. Di cosa si tratta. Le ultime

Guendouzi ritrova Tudor, i due hanno lavorato insieme a Marsiglia. Con il tecnico, il francese ha raccolto 33 apparizioni totali condite da 2 gol e 4 assist. Nel totale della stagione 2022-23, 43 presenze con 5 gol e 5 assist, la seconda miglior stagione in carriera.

Come riporta Il Corriere dello Sport a inizio 2023 c’era stata qualche scintilla tra i due. Tudor ribaltò le gerarchie in squadra contestando l’atteggiamento dei veterani. Guendouzi e Payet finirono più di una volta in panchina. E’ acqua passata. Ieri si sono ritrovati a Formello e hanno stretto un patto chiamato Lazio. Sono pronti a remare dalla stessa parte.