Guendouzi Lazio: «I tifosi parte FONDAMENTALE del club, ecco perchè ci AMANO»

Le parole di Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio, sul rapporto della squadra con i tifosi biancocelesti

Ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato centrocampista della Lazio Matteo Guendouzi. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Si, certamente. Ci sono ottimi campi, un buon ambiente e tanti tifosi che vengono a vedere i nostri allenamenti. È stato un ottimo ritiro ».

TIFOSI– «I tifosi sono una parte fondamentale di questo club, è molto importante essere uniti. Sappiamo di dover lottare per loro e dare tutto sul campo, ci amano perché anche se perdiamo qualche partita noi lottiamo sempre per il club e per i tifosi. Tutti insieme possiamo centrare i nostri obiettivi ».