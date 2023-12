Guendouzi punta il Frosinone: «La mia Lazio ha questo obbligo»

Mattéo Guendouzi ci crede e motiva la Lazio verso il Frosinone, ecco il grido di battaglia del talento di Sarri e l’obbligo dei capitolini

Vincere, senza se e senza ma. Questo è l’obbligo della Lazio nella prossima sfida contro il Frosinone per Mattéo Guendouzi. Il centrocampista è intervenuto ai canali ufficiali del club per preparare la sfida. Ecco il suo grido di battaglia.

FROSINONE – «Le vittorie per la Lazio sono sempre importanti perché siamo un grande club e lavoriamo giornalmente per raggiungere i nostri obiettivi. Per questo abbiamo l’obbligo di vincere più partite possibili durante la stagione, compresa quella contro il Frosinone».

