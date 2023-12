Guendouzi, il futuro dice Lazio: l’obiettivo è uno solo

Mattéo Guendouzi vede la Lazio nel suo futuro, le parole del centrocampista con gli obiettivi della stagione

Dici futuro e Mattéo Guendouzi risponde Lazio. Il centrocampista arrivato dal Marsiglia in estate si è trasferito nella Capitale dove ha nel giro di pochi incontri conquistato la fiducia dei tifosi. Ora, come confessato ai canali ufficiali del club l’obiettivo è uno solo: lavorare per vincere.

BILANCIO 2023 – «Sono molto contento dell’anno che sta per finire. Per il futuro voglio ottenere grandi risultati con la Lazio e conquistare tanti trofei con questa maglia. Lavorerò sodo per aiutare il club a raggiungere tutti i traguardi».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI GUENDOUZI