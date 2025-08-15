Guendouzi Lazio, tutta la crescita del centrocampista francese: dal PSG a Sarri: le ultime

Guendouzi Lazio, dal sogno parigino infranto alla consacrazione in biancoceleste: la carriera del francese tra colpi di scena

Mattéo Guendouzi è l’esempio di come la determinazione possa trasformare ogni ostacolo in un trampolino. Nato a Poissy, cresce nelle giovanili del PSG, ma a 14 anni riceve la prima grande delusione: il club decide di non trattenerlo. Lontano dal considerarlo un fallimento, Guendouzi vede la possibilità di ripartire, trovando spazio al Lorient. Nel 2016 arriva il debutto in Ligue 1 e, due anni più tardi, la chiamata dell’Arsenal.

A Londra, nonostante la giovane età e le difficoltà di ambientamento, conquista i tifosi con personalità e sacrificio. Con Unai Emery cresce tatticamente, diventando punto fermo del centrocampo. Il 4 ottobre 2018 segna la sua prima rete da professionista, in Europa League contro il Qarabağ. La sua avventura nei Gunners, però, vive un brusco stop con l’arrivo di Mikel Arteta: carattere eccessivamente combattivo e qualche episodio fuori dalle righe portano alla separazione.

Il prestito all’Hertha Berlino nel 2020 è la prima rinascita: continuità, gol e fiducia ritrovata. Nel 2021, Jorge Sampaoli lo vuole all’Olympique Marsiglia, dove abbina fisicità e tecnica, migliorando anche in zona gol. Due stagioni intense, concluse con 103 presenze e 10 reti, prima dell’addio per divergenze con Igor Tudor.

Il 31 agosto 2023 arriva la svolta italiana: la Lazio lo accoglie come erede di Milinković-Savić. Con Maurizio Sarri nasce un’intesa immediata. L’esordio a Napoli convince per energia e sacrificio, e in poche settimane diventa titolare fisso. La sua leadership, più che la tecnica, lo rende imprescindibile anche per il successore Marco Baroni e per il futuro «Sarri-bis».

In Nazionale, Didier Deschamps lo convoca nel 2021, regalandogli l’esordio con i campioni del mondo. Dopo un periodo di assenza, nel 2024 torna protagonista, trovando anche la seconda rete in maglia Bleu.

Oggi Guendouzi è il simbolo di un calcio fatto di corsa, grinta e resilienza: un centrocampista che non si arrende mai, capace di trasformare ogni caduta in un nuovo inizio.