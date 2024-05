Guendouzi Lazio, Fabiani SPEGNE le voci: posizione chiara. E spunta il retroscena con Tudor

Guendouzi-Lazio, Angelo Fabiani, DS del club biancoceleste, ha chiuso le porte alla partenza di Guendouzi: le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Lazio Style Channel, Angelo Fabiani ha chiuso le porte ad una partenza di Guendouzi nel prossimo calciomercato Lazio:

FUTURO– «Guendouzi è un giocatore della Lazio, rimane alla Lazio. Quando abbiamo preso Tudor lo sapeva perfettamente che sarebbe rimasto Guendouzi. Con l’addio di Sarri ci siamo trovati di fronte alla scelta di dover prendere un traghettatore o di scegliere un nuovo allenatore. Bisogna fidarsi delle persone che lavorano. Io non sono incollato alla persona. Adesso sento che c’è un esodo di massa, non è assolutamente vero. Poi se dovessero arrivare delle offerte le prenderemo in considerazione. Tudor quando è arrivato sapeva perfettamente chi fossero i giocatori, ha dato il suo ok. L’Europa era il mimino che potessimo fare per i tifosi. Io guardo sempre avanti e non indietro, però se facciamo il paragone con il Napoli, ogni anno è evidente che ci sia una storia a sé ».

LE PAROLE DI FABIANI A LAZIO STYLE CHANNEL