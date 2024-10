Guendouzi Lazio, Baroni punta su di lui per la sfida col Como: il dato sulle trasferte

Guendouzi Lazio, la squadra dovrà fronteggiare alcune assenze importanti per la trasferta in Lombardia

Come riporta il Corriere dello Sport, per la sfida della Lazio col Como, Zaccagni non è stato convocato e neanche Rovella farà parte della gara. Guendouzi, nonostante la sofferenza delle ultime settimane, dovrà caricarsi la Lazio sulle spalle.

Il francese nelle trasferte sembra esaltarsi: infatti a Torino, il 29 settembre, era stato decisivo con un destro che ha battuto Paleari e che ha aperto le marcature, su assist di Nuno Tavares. Vuole tornare a essere decisivo.