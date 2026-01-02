Guendouzi Lazio, un club di Serie A sul francese. I biancocelesti non considerano come pedina di scambio, ma...

Guendouzi Lazio, l’Atalanta ha sondato il terreno per il centrocampista. Il club biancoceleste, però, non pensa di utilizzarlo come contropartita

La Lazio entra nel vivo del mercato e lo fa con idee chiare, soprattutto a centrocampo. Con la cessione di Valentin Castellanos al West Ham ormai prossima alla definizione, il club biancoceleste sta accelerando sulle entrate per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. L’obiettivo principale è una mezzala di qualità e dinamismo, capace di integrarsi nel sistema del tecnico toscano senza stravolgere gli equilibri esistenti.

In questo contesto, il nome di Guendouzi continua a essere centrale nelle strategie del club. Il centrocampista francese, reduce da una stagione di alto livello, è considerato incedibile dalla dirigenza, nonostante l’interesse concreto dell’Atalanta. Proprio la Dea, alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, ha sondato più volte il terreno per Guendouzi, ma la risposta dei biancocelesti è stata netta: nessuna possibilità di inserirlo come contropartita in eventuali operazioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la pista che porta a Lazar Samardzic resta viva ma complessa. Il centrocampista serbo dell’Atalanta, che sotto la gestione Palladino sta trovando poco spazio, potrebbe rappresentare un’occasione di mercato. Tuttavia, la Lazio non intende intavolare scambi che prevedano l’uscita di Guendouzi, ritenuto un perno fondamentale per presente e futuro.

Restano sul tavolo anche altre opzioni. A centrocampo piace Ruben Loftus-Cheek, attualmente al Milan, profilo fisico e di esperienza che Sarri apprezza per caratteristiche tecniche e capacità di inserimento. L’operazione, però, non è semplice per costi e concorrenza. Più defilata, invece, la posizione di Belahyane: il giocatore non è stato ritenuto un profilo di interesse dall’Atalanta e, complice lo scarso utilizzo sotto la gestione Sarri, potrebbe lasciare Formello già a gennaio.

Diverso il discorso per Dele-Bashiru, centrocampista che continua a piacere molto al direttore sportivo nerazzurro Tony D’Amico. Anche in questo caso, però, la Lazio valuta attentamente ogni mossa, consapevole che il fulcro del progetto resta invariato: Guendouzi non si tocca. Il francese è il simbolo della linea di continuità che il club vuole mantenere mentre costruisce una squadra più competitiva per la seconda parte della stagione.