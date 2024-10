Guendouzi, nessuno corre rischi in Juve Lazio. Oggi test decisivo: le alternative in caso di forfait

Guendouzi oggi atteso dal test decisivo verso Juve Lazio di domani: le alternative a centrocampo se il francese non dovesse esserci

Giornata decisiva quella di oggi per Matteo Guendouzi. Sensazioni positive sulla sua presenza contro la Juve dopo la giornata di ieri, ma in casa Lazio nessuno vuole correre rischi in questo periodo con il calendario così pieno.

Come spiega Il Messaggero oggi verranno fatti gli ultimi test per il francese. Scalpitano Castrovilli e Vecino qualora non dovesse farcela l’ex Arsenal per una maglia da titolare.