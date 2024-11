Guendouzi: «Con Baroni ho cambiato modo di giocare: ho le chiavi della squadra e sono sempre titolare, sento la sua fiducia»

Le parole di Mateo Guendouzi, centrocampista della Francia e della Lazio, in vista del prossimo impegno di Nations League contro l’Italia

Mateo Guendouzi ha parlato a L’Equipe in vista di Italia Francia di Nations League. Di seguito le sue parole sulla partita e sul ruolo in campo che occupa con i Blues e la Lazio.

NAZIONALE – «La nazionale francese è stata un obiettivo fin dalla prima volta che ci ho provato quando ero all’Arsenal. L’obiettivo è quello di esserci sempre e non mi arrenderò mai. Non giocare agli Europei non è stato facile, quindi ora voglio dimostrare ogni minuto. Almeno, nella mia testa, so di aver dato tutto se lavoro così. Non avrò mai rimpianti. Punto sempre al prossimo torneo, non a quello passato».

RUOLO IN CAMPO – «Sono sempre stato molto naturale in campo e ho sempre avuto emozioni molto forti, con una mentalità vincente. Quando le cose non vanno bene, puoi reagire in modo un po’ brusco. Dall’inizio dell’anno ho iniziato a lavorare sodo. La mia posizione è cambiata un po’ e ora sono davvero un doppio perno. È un po’ come la posizione che avevo all’Arsenal, nel cuore del gioco. Ho le chiavi della squadra e impongo il ritmo. Ho delle responsabilità e sono sempre nella formazione titolare, quindi ho molta fiducia».