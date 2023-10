Guendouzi al veleno: «Gol annullato in Napoli-Lazio? Ancora non ho capito…»

Non usa giri di parole Matteo Guendouzi, il talento della Lazio ha commentato al veleno il gol annullato col Napoli

Non ha ancora smaltito Matteo Guendouzi, la delusione per il gol (molto dubbiamente) annullato nel match contro il Napoli. Ecco il commento del giocatore della Lazio nell’intervista al Messaggero.

GOL ANNULLATO COL NAPOLI – «Veramente non ho ancora capito perché mi sia stato annullato… Per me era rete, poche storie. Ma ora le regole col Var sono diventate più complicate , mi pare, o anche differenti tra paese e paese».

