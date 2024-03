Guendouzi Francia, arrivano anche i complimenti della sua Lazio – VIDEO

Guendouzi Francia, il centrocampista torna in Nazionale dopo una lunga assenza: la Lazio gli fa così i complimenti

Mateo Guendouzi ha visto finalmente ricompensate le sue prestazioni con la maglia della Lazio, con il ritorno tra i convocati della Francia dopo l’infortunio di Griezmann.

Lo stesso club biancoceleste, tramite i propri canali social, ha voluto quindi omaggiare il suo calciatore per questo traguardo, sperando continui con le prestazioni fin qui offerte per riguadagnarsi la Nazionale anche in vista dell’Europeo.