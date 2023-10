Guendouzi a Sky: «Ecco cosa dobbiamo fare stasera. Io sto migliorando tanto»

Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Fiorentina: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky prima di Lazio-Fiorentina, Mateo Guendouzi ha dichiarato:

«Dobbiamo partire bene oggi. Non abbiamo giocato bene le ultime partite e quindi dobbiamo partire forte per costruire la nostra fiducia e giocare come abbiamo fatto con Sassuolo e Atalanta. Se giochiamo così possiamo battere tante squadre. L’importante sarà mantenere la concentrazione. Sarà una partita difficile contro una grande squadra con ottimi giocatori e un buon allenatore. Ma noi dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi e non su di loro. Mi sento a mio agio giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Sto migliorando tanto e sto imparando molte cose dall’allenatore e dalla squadra. Le ultime 6/7 partite sono state migliori rispetto a inizio stagione, dobbiamo continuare così e faremo buone cose».