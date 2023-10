Guendouzi svela: «Sarri mi ha detto questo per convincermi a venire alla Lazio»

Follemete innarmorato della Lazio Matteo Guendouzi, il centrocampista ha svelato come Sarri l’abbia convinto a venire nella Capitale

Sembra già essersi innamorato della Lazio Mattéo Guendouzi. In una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero, il centrocampista ha svelato un particolare aneddoto circa il suo arrivo nella Capitale e come Maurizio Sarri sia riuscito a convincerlo la passata estate.

ARRIVO ALLA LAZIO – «Sì, mi voleva e mi ha chiamato per dirmi che mi avrebbe fatto crescere ancora. Era fine luglio e io ero già allettato dall’idea di sbarcare i Serie A. Poi avevo già giocato quattro volte contro il tecnico in Inghilterra. Un’amichevole, due gare gare di campionato, la finale di Europa League. Mi aveva stregato la sua filosofia offensiva, in un centrocampista ha anche una certa libertà. Ora devo assimilare ancora molti schemi nuovi, ma lui ha la mia mentalità, vincente».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A MATTEO GUENDOUZI