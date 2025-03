Guendouzi, dure critiche dalla Francia: «E' mediocre...»

L’ex giocatore della Francia, Larquè, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla prestazione del centrocampista della Lazio, Guendouzi

L’ex giocatore della Francia, Jean-Michel Larqué, ha rilasciato delle dure dichiarazioni nei confronti del centrocampista della Lazio, Mateo Guendouzi.

LE PAROLE – E’ un giocatore mediocre che non ci farà uscire dal tunnel. Da giocatore mediocre del Marsiglia ​​è stato fatto titolare per due partite nella squadra francese. Non ho nulla contro di lui personalmente, è solo un’osservazione. Non ho nessun altro da suggerire al suo posto. Ma ditemi, qual è il suo punto forte? È potente? No. È veloce? No. Ha un buon tiro? No. Ha un buon colpo di testa? No. È mediocre ovunque. Ora, nella nazionale francese, dovrai avere almeno un punto forte?