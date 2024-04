Guendouzi convocato per Lazio Juve, anche Tudor conferma. L’annuncio. Le parole del tecnico in conferenza stampa

In casa Lazio è la vigilia del match di Coppa Italia contro la Juve, valido per il ritorno delle semifinali. Igor Tudor, neo tecnico biancoceleste, analizza così la sfida contro i bianconeri in conferenza, parlando anche della convocazione per la gara di Mattéo Guendouzi. Ecco cosa ha dichiarato l’allenatore.

GUENDOUZI – «Ha fatto due allenamenti belli, è tra i convocati».

