Guendouzi, l’addio è sempre più vicino: il Fenerbahce fa sul serio per il centrocampista francese. Cosa manca per chiudere l’affare

Guendouzi, la Lazio potrebbe perdere il centrocampista nei prossimi giorni. Il Fenerbahce ha il sì del francese. Manca ancora l’offerta a Lotito

Il futuro di Guendouzi potrebbe presto tingersi di nuovi colori, anche se al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali sulla scrivania della Lazio. Il centrocampista francese, protagonista di due stagioni intense in biancoceleste, è finito nel mirino del Fenerbahce, club turco che ha avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage del giocatore, incassando una prima apertura alla possibile destinazione.

Secondo quanto filtra, il Fenerbahce non ha ancora formalizzato una proposta economica alla Lazio, ma i dialoghi sono in corso e l’operazione viene seguita direttamente dal direttore sportivo Devin Özek. Il dirigente, noto per la sua grande attività sul mercato e per l’attenzione rivolta in particolare alla Serie A, sta valutando tempi e modalità per provare ad affondare il colpo su Guendouzi, considerato un profilo ideale per rinforzare il centrocampo del club di Istanbul.

Dal canto suo, la Lazio osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Guendouzi è arrivato in Italia nella stagione 2023/2024 e si è imposto rapidamente come uno degli elementi chiave della rosa. Grazie alla sua intensità, alla capacità di recuperare palloni e a una personalità forte in mezzo al campo, il francese ha conquistato spazio e continuità, diventando un punto di riferimento sia in campionato sia nelle competizioni europee.

I numeri confermano l’importanza di Guendouzi nel progetto biancoceleste: 109 presenze complessive tra Serie A e coppe rappresentano un dato significativo, soprattutto considerando il breve arco temporale della sua esperienza laziale. Un rendimento costante che non è passato inosservato, attirando l’interesse di diversi club all’estero, tra cui appunto il Fenerbahce.

Al momento, però, la trattativa resta in una fase preliminare. La Lazio non ha ricevuto proposte ufficiali e non ha espresso una posizione definitiva sulla possibile cessione di Guendouzi. Molto dipenderà dall’eventuale offerta economica, dalla volontà del club di reinvestire sul mercato e dalle ambizioni sportive del giocatore stesso.

Nei prossimi giorni potrebbero emergere nuovi sviluppi: se il Fenerbahce dovesse presentare un’offerta concreta, la Lazio sarà chiamata a valutare attentamente il futuro di Guendouzi, bilanciando esigenze tecniche e opportunità economiche. Per ora, resta solo una pista aperta, ma il nome di Guendouzi continua a essere caldo sul mercato internazionale.