Guardiola: «Io di nuovo a Barcellona? Ora tocca ad altre persone»

Guardiola fa il punto riguardo il suo futuro spegnendo l’eventuale sogno dei tifosi del Barcellona di un suo possibile ritorno

In occasione dell’evento Gala De Las Estrellas de Fùtbol ha parlato Pep Guardiola, il quale risponde in maniera sincera su un suo eventuale ritorno al Barcellona in futuro.

BARCELLONA – «Quando me ne andai dal Barcellona il club continuò a vincere. Se un giorno decideremo di incontrarci di nuovo lo faremo in modo naturale. Ora non posso, è il turno di altre persone»