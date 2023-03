Gualtieri: «Lo stadio Flaminio è un gioiello che merita di essere valorizzato». Il sindaco di Roma ha affrontato l’argomento

Intervenuto ai microfoni di Teleroma56 e Teleradiostereo il sindaco della Capitale, Gualtieri, ha affrontato l’argomento della Lazio e dello Stadio Flaminio. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Lo stadio Flaminio è un gioiello che merita di essere valorizzato. Alla Lazio abbiamo detto che c’è disponibilità, a fronte dei vincoli da rispettare. Abbiamo detto alla società che se c’è un progetto lo esamineremo. Se la società non è intenzionata, come sembra, cosa comprensibile perché i vincoli sono troppi, ci saranno altri progetti per riqualificarlo. Chi ha idee e proposte si faccia avanti »