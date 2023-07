Gualtieri: «D’Amico è stato una figura straordinaria. Un grande calciatore e un grande uomo». Le parole del sindaco di Roma

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, Gualtieri ha raccontato la figura di D’Amico e ha fatto sapere che gli sarà riconosciuta la sua importanza nel calcio capitolino. Le sue parole:

PAROLE– «Vincenzo D’Amico è stato una figura straordinaria. Un grande calciatore e un grande uomo che ha fatto la storia del calcio e di questa città. Un personaggio amatissimo da entrambe le tifoserie della Capitale, non solo per la grandezza come giocatore, ma soprattutto per la sua straordinaria generosità, umiltà e serietà. E’ stata una bandiera come non ce ne sono più, uno dei più grandi sportivi di Roma. E’ giusto, quindi, che Roma lo ricordi, decideremo come fare. Io ricordo un calciatore molto forte, ho avuto la fortuna di vederlo giocare: aveva una grande intelligenza, una grande tecnica e un’ottima capacità di fare gol. Un grande. Adesso penseremo a omaggiarlo in modo adeguato ».