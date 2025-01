Gualtieri in Campidoglio: «Lazio pezzo importante di storia. Esamineremo il progetto del Flaminio con la massima serietà»

Gualtieri, sindaco di Roma, ha parlato così dello Stadio Flaminio durante i festeggiamenti per i 125 anni della Lazio

Intervenuto al Campidoglio dopo il discorso del presidente della Lazio Claudio Lotito, il Sindaco di Roma Gualtieri ha parlato così:

PAROLE – «125 anni di una storia fatta di grande personalità e inclusione popolare, è un pezzo importante della storia della nostra città e della storia dello sport italiano ed Europeo. È doveroso e giusto ricordarlo, come ha fatto il presidente Lotito. Siamo orgogliosi che questa cerimonia si stia svolgendo in questa sala così importante. Grazie a questi incontri ho imparato a conoscere la storia di un movimento largo e radicato che ha fatto la storia di questa città e del nostro paese, non solo quella di un club. La particolarità della Lazio è che è fondata sui grandi temi dello sport. Ispirata ai valori olimpici. Ha un forte spirito unitario che unisce sotto i colori e la bandiera non solo i tifosi e contribuisce a fare di Roma una città che ama lo sport. Rappresenta dei valori e un modo di essere che contribuiscono a rendere la nostra società migliore. È importante ricordare i campioni che hanno indossato questi colori, un grande pensiero a Sven Goran Eriksson. L’anno scorso il presidente Lotito ha abbracciato l’idea, molto importante e seria, che riguarda lo Stadio Flaminio. Sono molto contento di questo di impegno, a un anno di distanza da quell’incontro che in molti hanno raccontato come un’idea ora si è concretizzata in uno studio e in un progetto che è stato presentato. Siamo già in una fase nuova, vi posso dire che esamineremo il progetto con la massima serietà».